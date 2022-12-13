Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:59

В поселке Строитель Тамбовского района загорелся торговый центр

Пожар начался ночью на ул. Дорожной, 10
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожар начался поздней ночью

Пожар начался поздней ночью

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В поселке Строитель на ул. Дорожная, 10 ночью 13 декабря произошел серьезный пожар. О возгорании в торговом центре, где располагаются несколько сетевых магазинов, стало известно в 2 часа 37 минут.

- Спустя 10 минут на место пожара прибыли первые подразделения. На момент горела кровля и угол здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 4 часа 13 минут пожар локализован на площади 500 квадратных метров. В 4 часа 25 минут ликвидировали открытое горение. На месте пожара работает 8 пожарных расчетов от пожарно-спасательных частей города Тамбова, 3 единицы специальной техники МЧС России, оперативная группа Главного управления. Всего 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

Возгорание тушили на площади 500 кв. м.

Возгорание тушили на площади 500 кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области