В поселке Строитель Тамбовского района загорелся торговый центр

Пожар начался поздней ночью Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В поселке Строитель на ул. Дорожная, 10 ночью 13 декабря произошел серьезный пожар. О возгорании в торговом центре, где располагаются несколько сетевых магазинов, стало известно в 2 часа 37 минут.

- Спустя 10 минут на место пожара прибыли первые подразделения. На момент горела кровля и угол здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 4 часа 13 минут пожар локализован на площади 500 квадратных метров. В 4 часа 25 минут ликвидировали открытое горение. На месте пожара работает 8 пожарных расчетов от пожарно-спасательных частей города Тамбова, 3 единицы специальной техники МЧС России, оперативная группа Главного управления. Всего 13 единиц техники и 46 человек личного состава.