Тамбовчанин одолжил у женщины телефон и скрылся

45-летняя тамбовчанка обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. На улице Пролетарской к ней подошел неизвестный. Мужчина попросил телефон, чтобы позвонил, так как свой мобильник он якобы забыл. Женщина согласилась помочь незнакомцу, но тот скрылся с ее телефоном.

Полицейские выяснили приметы предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний житель Тамбовского района, который уже имел ранее проблемы с законом. Тот признался, что телефон продал, а деньги потратил на себя. Теперь ему придется возместить женщине ущерб.

- Сотрудниками Отдела полиции № 2 было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.