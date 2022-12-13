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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:39

Тамбовчанин одолжил у женщины телефон и скрылся

Мужчине предстоит возместить потерпевшей ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

45-летняя тамбовчанка обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. На улице Пролетарской к ней подошел неизвестный. Мужчина попросил телефон, чтобы позвонил, так как свой мобильник он якобы забыл. Женщина согласилась помочь незнакомцу, но тот скрылся с ее телефоном.

Полицейские выяснили приметы предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний житель Тамбовского района, который уже имел ранее проблемы с законом. Тот признался, что телефон продал, а деньги потратил на себя. Теперь ему придется возместить женщине ущерб.

- Сотрудниками Отдела полиции № 2 было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.