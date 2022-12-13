Житель Моршанска тайком совершал покупки с карты знакомой

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о краже денег с банковской карты жительницы Моршанска. Полицейские выяснили, где карта могла быть похищена – в гостях у женщины недавно побывал знакомый.

Подозреваемого нашли. Им оказался 24-летний мужчина, который ночью похитил две карты потерпевшей и расплатился ими за покупки. Злоумышленник признал вину. Сумма ущерба составила 41 тысячу рублей.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, за кражу денег с карты виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшей.