Тамбовчанин, напавший на таксиста и убивший двух человек, попросил перевести его в колонию-поселение

42-летний осужденный подал ходатайство о переводе его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области принял участие в рассмотрении этого ходатайства.

В 2007 году Тамбовский областной суд приговорил мужчину к 24 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за несколько преступлений. Вместе со своим знакомым он напал на владельца автомобиля такси. После мужчины набросились с ножом на знакомую и ее родственников, последние скончались на месте.

Находясь в тюрьме, осужденный много раз нарушал режим содержания.

Как рассказали в тамбовской прокуратуре по надзору за исправительными учреждениями, суд отказал осужденному в удовлетворении его ходатайства. Мужчина останется в колонии строгого режима.