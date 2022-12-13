Житель Бондарского района пожаловался на плохое состояние дороги в селе Прибытки

Дорогу привели в соответствие с требованиями закона

Прокуратура Бондарского района провела проверку по жалобе местного жителя, который сетовал на плохое состояние дороги в селе Прибытки.

Проверка подтвердила, что часть дороги по улице Центральной не имела твердого покрытия. На ней сформировались глубокие колеи, что создавало угрозу для автомобилистов. Поэтому прокуратура района потребовала у главы Прибыткинского сельсовета устранить нарушения федерального законодательства.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Администрацией сельсовета организованы работы по грейдированию и засыпке щебнем в целях приведения автомобильной дороги в соответствие с требованиями законодательства, - сообщают в прокуратуре Бондарского района.

Фото прокуратуры Бондарского района