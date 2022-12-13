В Тамбовской области зафиксировано 143 случая «свиного» гриппа

В Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,4 % по отношению к предыдущей неделе. Так, к медикам с признаками вирусной инфекции обратилось 11807 человек, показатель заболеваемости достиг 117,3 на 10 тысяч населения. Более половины заболевших составляют дети. Среди обратившихся выявлено 88 случаев гриппа, 36 случаев - у детей.

Максимальные показатели заболеваемости зафиксированы в Тамбове, Рассказове, Инжавинском районе и Мичуринске.

Как рассказали Роспотребнадзоре по Тамбовской области, с начала ноября зарегистрировано 147 заболевших гриппом, в том числе, 76 детей. У большинства из них обнаружен грипп типа А(H1N1), называемый «свиным», у 4 человек – грипп типа В.