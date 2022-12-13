В тамбовской «Усадьбе Асеевых» откроется выставка ледяных скульптур

С 30 декабря до 7 января в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» будет работать выставка ледяных скульптур. Произведения ледяного искусства будут представлены в парке усадьбы.

В этом году главной темой станут самые известные и любимые коты из сказок: кот Матроскин, Кот в сапогах, кот Леопольда. Вход на выставку свободный.

Кроме того, в эти дни в усадьбе заработает резиденция Деда Мороза.

- Дети смогут пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать ему стихотворения, загадать свои самые сокровенные новогодние желания, сфотографироваться в фотозоне, а также получить сладкий подарок. В гости можно будет прийти: 30 декабря и 1 января с 16.00 до 20.00, со 2 января по 7 января с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00. Предварительная запись не нужна, - сообщают в администрации города Тамбова.