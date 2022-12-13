Жители Моршанского района могут сделать назальную прививку от коронавируса

Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью назальной вакцины могут жители Моршанского района. Для этого нужно обратиться в ФАПы и врачебные участки Моршанской ЦРБ, а также в прививочный кабинет городской поликлиники.

Вакцинация проводится после оценки состояния здоровья в соответствии с рекомендациями врача. Назальный препарат вводят через нос с помощью специального распылителя. Вакцина формирует барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа.

- Тем, кто решит привиться назальной вакциной стоит помнить, что за сутки перед вакцинацией стоит отказаться от интенсивных занятий физкультурой и контактными видами спорта. За час – не стоит курить, - сообщают в управлении здравоохранеия Тамбовской области. - А после прививки в течение двух часов следует воздержаться от чихания, высмаркивания и курения. В качестве иммунного ответа организма возможны небольшое повышение температуры и слабость.