Школы и больницы Тамбовщины получили новые машины

В Тамбовскую область поступили 55 новых школьных автобусов и 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи. 12 декабря их передали 23 муниципалитетам, 4 областным государственным организациям образования и 7 учреждениям здравоохранения.

- Планируется, что в первом квартале 2023-го регион получит еще 20 современных школьных автобусов и 9 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных необходимым оборудованием, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - А до конца этого года учреждения здравоохранения получат 8 карет скорой помощи.

В декабре 2021 года Тамбовская область получила 81 автомобиль, из них: 62 новых школьных автобуса и 19 автомобилей скорой помощи. Кроме того, благотворительный фонд осенью передали региону 5 школьных автобусов и 5 автомобилей скорой помощи.