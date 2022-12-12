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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:31

Тамбовчанин заплатил 1,2 млн рублей, чтобы иметь возможность ездить за рулем

Мужчина, признанный виновным в мошенничестве, не торопился возмещать ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

В службе судебных приставов по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании 2,4 млн рублей. 45-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и обязали выплатить эту сумму.

Судебный пристав взыскивал деньги из зарплаты должника, но остаток задолженности оставался внушительным. Тем временем самостоятельно выплачивать ущерб мужчина не спешил. Пристав узнал, что должник получил права, и временно ограничил его в управлении машиной.

- Чтобы вернуть себе возможность управлять автомобилем должник сразу же погасил долг в размере 1 млн 236 тысяч рублей, а также оплатил исполнительский сбор на сумму 168 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.