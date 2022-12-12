В Бондарском районе в пожаре погибла пенсионерка

В Бондарском районе на улице Центральной села Метрополье выгорел деревянный дом. В пожаре погибла 83-летняя женщина. В тушении принимали участие 3 отделения 15 пожарной части.

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, в Тамбове в пожаре также пострадал 63-летний мужчина. Возгорание произошло в деревянном доме по улице 40 лет октября.

В Никифоровском районе в селе Красная Криуша по улице Дальняя полностью сгорели кирпичный дом и деревянный сарай. Пожар ликвидировали 2 отделения 23 пожарно-спасательной части.

В Тамбове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Студенецкая. В одной из квартир частично обгорела мебель. Эвакуировано 20 человек.