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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 13:10

В Бондарском районе в пожаре погибла пенсионерка

В селе Метрополье выгорел деревянный дом
Марина МАКОВЛЕВА

В Бондарском районе на улице Центральной села Метрополье выгорел деревянный дом. В пожаре погибла 83-летняя женщина. В тушении принимали участие 3 отделения 15 пожарной части.

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, в Тамбове в пожаре также пострадал 63-летний мужчина. Возгорание произошло в деревянном доме по улице 40 лет октября.

В Никифоровском районе в селе Красная Криуша по улице Дальняя полностью сгорели кирпичный дом и деревянный сарай. Пожар ликвидировали 2 отделения 23 пожарно-спасательной части.

В Тамбове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Студенецкая. В одной из квартир частично обгорела мебель. Эвакуировано 20 человек.