В Тамбовской области иномарку вынесло на встречку: в аварии пострадали два человека

Два человека оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы 2 человека, произошла 10 декабря в 12 часов на 78 километре 50 метров автодороги «Тамбов-Шацк», на территории Моршанского района. 28-летний мужчина, управляя автомобилем «KIA RIO» не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего его машину занесло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «FORD FOCUS» под управлением 62-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «KIA RIO» и его 57-летнюю пассажирку с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.