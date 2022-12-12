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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:58

В тамбовских дворах нарядят около сотни елок

В их украшении могут поучаствовать сами жители многоэтажек
Марина МАКОВЛЕВА
Пушистые красавицы будут радовать жильцов многоквартирных домов

Пушистые красавицы будут радовать жильцов многоквартирных домов

Во дворах многоквартирных домов Тамбова управляющие компании нарядят около 100 елок. Среди праздничных деревьев – как живые, так и искусственные. В их украшении могут принять участие и сами жители.

- Зеленые красавицы появятся на дворовых территориях по Астраханской, Тамбов-4, Свободной, Мичуринской, Сабуровской, Чичканова, Советской, Полынковской, Гастелло, Сенько, Никифоровской, Пензенской, Гоголя, Колхозной, Тулиновской, Широкой и многим другим. Ожидается, что список будет дополняться, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова