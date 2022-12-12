В тамбовских дворах нарядят около сотни елок

Пушистые красавицы будут радовать жильцов многоквартирных домов

Во дворах многоквартирных домов Тамбова управляющие компании нарядят около 100 елок. Среди праздничных деревьев – как живые, так и искусственные. В их украшении могут принять участие и сами жители.

- Зеленые красавицы появятся на дворовых территориях по Астраханской, Тамбов-4, Свободной, Мичуринской, Сабуровской, Чичканова, Советской, Полынковской, Гастелло, Сенько, Никифоровской, Пензенской, Гоголя, Колхозной, Тулиновской, Широкой и многим другим. Ожидается, что список будет дополняться, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова