В Моршанске заключенного будут судить за взятку работнику колонии

Прокуратура города Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летнего москвича. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии, попросил сотрудника учреждения принести ему мобильные телефоны. За это на банковскую карту родственницы сотрудника было переведено около 177 тысяч рублей. Около 79 тысяч рублей пошли на покупку сотовых, а оставшиеся 97 тысяч работник оставил себе.

Как рассказали в прокуратуре города Моршанска, уголовное дело направлено в районный суд. Сам сотрудник колонии ранее уже был осужден за получение этой взятки.