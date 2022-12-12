В Токаревском районе суд обязал местные власти организовать пешеходные переходы у школ

Прокуратура Токаревского района проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

При этом выяснилось, что рядом с Токаревской школой № 1 на улице 40 лет Октября нет пешеходного перехода. Также переход отсутствует рядом с филиалом школы в Троицких Росляях, где проходит дорога «Токаревка-Сергиевка-Новоникольское».

Отсутствие пешеходного перехода возле школы может привести к трагедии. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

Как рассказали в прокуратуре Токаревского района, суд обязал местные власти оборудовать автомобильные дороги пешеходными переходами и тротуаром. Решения суда находятся в стадии исполнения.