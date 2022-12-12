В 2022 году в Тамбове 76 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий. 56 семей – многодетные. Остальные – те, кто встал на очередь до сентября 2013 года.

- Средства сертификата можно направить на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома. Главное условие - возраст супругов не должен превышать 35 лет. Размер субсидий зависит от количества членов семьи и объемов софинансирования из регионального и федерального бюджетов, поэтому может меняться. Например, семья из трех человек в этом году получает 695 тысяч, из пяти человек - 927, 4 тысяч рублей, - рассказали в администрации города Тамбова.