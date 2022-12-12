Тамбовчанка обокрала родственницу, чтобы заплатить за жилье

В дежурную часть по городу Тамбову поступило сообщение местной жительницы, у которой пропали золотые кольца.

Сотрудники полиции выяснили, что 3 золотых кольца пропали из дома женщины после визита родственницы. 18-летнюю девушку задержали. Как оказалось, она сдала похищенные кольца в ломбард, а полученные за них 9 тысяч рублей потратила на оплату аренды квартиры.

Девушка указала адрес ломбарда, в который сдала кольца, два ювелирных украшения удалось вернуть владелице.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже. Ей может грозить до 5 лет тюрьмы.