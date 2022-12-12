Пьяный тамбовчанин попытался подкупить сотрудника ГИБДД

Сотрудник ДПС патрулировал улицу Советскую в поселке Инжавино. Он остановил автомобиль, которым управлял нетрезвый 38-летний водитель.

Сотрудник полиции пригласил нарушителя к себе в машину для оформления протокола. Мужчина попытался дать ему взятку, но его попытка сразу была пресечена. Водителя задержали, денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки. Момент правонарушения попал на запись видеорегистратора.

- В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Санкция статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, - сообщают в УМВД пол Тамбовской области.