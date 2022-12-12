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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:40

Тамбовчанку оштрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Женщина совершила нарушение уже во второй раз
Марина МАКОВЛЕВА

В магазине поселка Знаменка сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.

Продавец магазина – 26-летняя местная жительница – совершила это нарушение уже во второй раз. Теперь ей грозит уголовное наказание.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.