В тройной аварии под Тамбовом получили травмы два человека

Одним из участников аварии стал большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 10 декабря в 13 часов 35 минут на 7 километре автодороги «Тамбов-Пенза» на территории Тамбовского района. 22-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2112» перестраивался в крайнюю левую полосу, и, не убедилась в безопасности этого маневра, столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 31-летнего водителя.

От удара «Лада Калина» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «МАЗ» под управлением 22-летнего мужчины. После столкновения грузовой «МАЗ» вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «ВАЗ 2112» и его 24-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.