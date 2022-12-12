В Знаменском районе выявлено более 40 нарушений охраны труда

Прокуратура Знаменского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда в муниципальных учреждениях района.

При этом было выявлено, что работодатели не обеспечивают обучение работников по охране труда. Кроме того, не проводятся обязательные медицинские осмотры водителей, не выдаются необходимые средства индивидуальной защиты.

Всего было выявлено более 40 нарушений законодательства, в адрес 9 руководителей муниципальных учреждений внесены представления, 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены в полном объеме, - отмечают в прокуратуре Знаменского района.