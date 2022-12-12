Перед Новым годом тамбовчанам предлагают избавиться от ненужных вещей

Ненужные вещи могут принести кому-то пользу

24 декабря с 10.00 до 18.00 в Пушкинской библиотеке будет проходить экологическая акция, называемая фримаркет. Ее участники могут расстаться с ненужными вещами и приобрести что-то новое.

На фримаркете можно будет обменяться вещами хорошего качества и комнатными цветами, передать ненужную одежду и обувь на благотворительные цели. Также здесь будут принимать в переработку макулатуру и старые батарейки.

Как сообщают в Пушкинской библиотеке, на фримаркете будут работать полки книгообмена и пройдут мастер-классы по вторичному использованию материалов.

Фото Пушкинской библиотеки