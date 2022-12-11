Хоккейный клуб «Тамбов» упустил победу в Ростове

Теперь 19 декабря «Тамбов» примет на своем льду новомосковский АКМ. Начало игры в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 10 декабря, в очередном матче регулярного сезона ВХЛ ХК «Тамбов» гостил в Ростове. За 41 секунду до завершения первого периода Денис Ляпустин вывел гостей вперед. На 39-й минуте Данила Климов выправил ситуацию. После нулевого третьего периода потребовался овертайм, где удачливее оказались хозяева – на 62-й минуте цель поразил Артем Пеньковский. Итог – 2:1 в пользу «Ростова».

- Играли два равных соперника, была равная игра, борьба,- отметил после окончания встречи главный тренер ХК «Тамбов» Алексей Ваулин. - Ну, соперник забил на один гол больше и выиграл. Мы взяли одно очко, но, думаю, могли взять и два. В том же овертайме – выход один в ноль не реализовываем, а соперник продавливает оборону и забивает гол. В целом – всё-таки взяли три очка в поездке, будем готовиться к домашней серии перед Новым годом.

После выезда в Ростов «волки» идут 10-ми с 38 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (50 баллов), пензенский «Дизель» (48) и новокузнецкий «Металлург» (46). Теперь 19 декабря «Тамбов» примет на своем льду новомосковский АКМ (11-е место, 37 очков). Начало игры в 18:30.