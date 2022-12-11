Начало недели в Тамбовской области будет ветреным

В течение суток температура будет колебаться из минусовой в плюсовую. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 12 декабря, в Тамбовской области будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

На дорогах области гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 метра в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит от 2° мороза до 3° тепла. Атмосферное давление - 751 мм рт. ст. Влажность воздуха - 90%.

В течение суток атмосферное давление может повыситься, влажность воздуха не изменится.