Тамбовские энергетики установили особый контроль за работой энергообъектов в связи с непогодой.

В связи с прохождением атмосферных циклонов, которые принесли ухудшение погодных условий (на территории Тамбовской области с 10 по 11 декабря 2022 года прошли местами сильный снег, метель, гололедица, порывы ветра 18 м/с.), энергетики филиала «Тамбовэнерго» усилили контроль за работой энергообъектов.

В филиале организован информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

В настоящий момент на дежурстве находится 141 бригада, 580 человек, 230 единиц техники. Бригады укомплектованы всем необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 850 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» оперативно восстанавливают энергоснабжение потребителей, оставшихся без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий.

Энергетики проводят восстановительные работы в сети 0,4-10 кВ по заявкам потребителей, а также выполняют неотложные работы по устранению угрозы падения на воздушные линии электропередачи повреждённых непогодой деревьев.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.