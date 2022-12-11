«Тамбов» впервые в истории выиграл два матча подряд в баскетбольной Суперлиге

После этого матча «Тамбов» располагается на 11-м месте с 15-ю очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Тамбове местный одноименный клуб в рамках мужской Суперлиги по баскетболу принимал «Барнаул». После относительно спокойной победы над «Новосибирском» (81:72) наши земляки добились еще одного успеха. После двух четвертей перевес над «Барнаулом» составлял два очка, после трех уже гости вели «+1». Но в итоге хозяева склонили чашу весов в свою сторону – 86:84. Таким образом, «волки» добились исторического успеха. Впервые одержали в рамках второго по силе дивизиона отечественного баскетбола две победы подряд.

В ТОП-5 результативных игроков тамбовчан вошли – Роман Баландин (22 очка), Максим Хозяшев (20), Максим Лютыч (12), Владислав Бобровских (11) и Юрий Митюк (10).

После этого матча «Тамбов» располагается на 11-м месте с 15-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга (по 23 очка) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь 15 декабря наши парни сыграют во Владивостоке с «Динамо» (шестое место, 17 очков). Начало игры в 12:30.