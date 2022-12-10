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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:31

В Тамбовской психиатрической больнице появилось оборудование для реабилитации детей

Его применяют для ребят из группы риска
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области действует комплекс мер по развитию системы оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Одним из его мероприятий является программа «Ценою жизни». По ней для детского отделения Тамбовской психиатрической клинической больницы приобрели диагностическое и реабилитационное оборудование.

В частности, в больнице появился эмоциональный арт–конструктор, комплект для мозжечковой стимуляции, релаксационное кресло. Оборудование поможет детям, пострадавшим от жестокого обращения, справиться с психологическими проблемами, разовьет их способности.

- Новые методики и технологии работы, которые применяются в мероприятиях комплекса мер, помогают улучшить качество помощи семьям с детьми, -сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.