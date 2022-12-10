Тамбовские хоккеисты одержали волевую победу в Воронеже

В Воронеже Александр Тимирев забросил десятую шайбу в составе "волков". Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного сезона ВХЛ ХК «Тамбов» гостил в Воронеже. Встреча для парней Алексея Ваулина началась из рук вон плохо – на первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Бурану». Ситуация не поменялась и во втором периоде – у нас отличился Александр Тимирев на 32-й минуте, но хозяева льда сумели восстановить статус-кво – 3:1. Но на этом силы оставили воронежских хоккеистов. С интервалом в 120 секунд Василий Жилов и Никита Куракин перевели игру в овертайм. Но для выявления победителя потребовалась послематчевая серия буллитов. Решающий бросок в активе Олега Корчагина – 4:3 в пользу «Тамбова».

После этой победы «волки» идут 11-ми с 37 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (48 баллов), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 46). Теперь сегодня, 10 декабря, «Тамбов» сыграет в Ростове с местным одноименным клубом (18-е место, 31 очко). Начало игры в 13:00.