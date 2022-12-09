В Мичуринском районе ученики пешком добирались по трассе в школу

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по коллективной жалобе жителей поселка Замостье. При этом были выявлены многочисленные нарушения закона.

Как выяснилось, шестеро детей из поселка учатся в Турмасовском филиале Заворонежской школы. Однако администрация района не организовала их подвоз к учебному заведению, поэтому ребятам приходится большую часть пути (а это более 3-х км) идти пешком вдоль трассы, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы Мичуринского района.

Кроме того, установлено, что дорожного покрытие по улице Садовой в поселке Замостье местами просело, контейнерные площадки не оборудованы твердым водонепроницаемым покрытием, наконец, на улице отсутствует пожарный гидрант.

- По всем изложенным нарушениям прокуратурой района внесено представление в адрес главы Изосимовского сельсовета. Вопросы реального устранения выявленных нарушений взяты прокурором района под личный контроль, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района