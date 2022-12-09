На уборку снега в Тамбове вышло более 75 единиц техники

К снегопаду коммунальные службы были готовы

На уборку Тамбова от выпавшего снега вышли более 130 рабочих и 75 единиц спецтехники. При этом внимание уделяют не только основным, но и второстепенным улицам. Очищают тротуары, остановки, подходы к важным объектам социнфраструктуры. Бригады работают и в микрорайонах Северный, Радужный и Майский.

Рабочие расчищают подъезды к остановкам и подходы к социальным объектам

Как рассказали в администрации города Тамбова, с ночи дороги обрабатывали реагентами, чтобы избежать обледенения. За сутки высыпано 500 тонн смеси. Уборка снега будет продолжена, так как, по прогнозам синоптиков, циклон над регионом задержится.

Фото администрации города Тамбова