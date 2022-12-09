В Тамбовском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили на территории Тамбовского района несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Мусор занимал 0,15 га на земле, предназначенной для сельскохозяйственных нужд.

Собственнику участка было объявлено предостережение, после чего свалка была ликвидирована, что и подтвердилось при осмотре на месте.

- В сельскохозяйственный оборот вовлечено 0,15 га земель сельскохозяйственного назначения, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям