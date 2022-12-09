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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:20

В Тамбовском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Земельный участок вернулся в сельскохозяйственный оборот
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили на территории Тамбовского района несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Мусор занимал 0,15 га на земле, предназначенной для сельскохозяйственных нужд.

Собственнику участка было объявлено предостережение, после чего свалка была ликвидирована, что и подтвердилось при осмотре на месте.

- В сельскохозяйственный оборот вовлечено 0,15 га земель сельскохозяйственного назначения, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям