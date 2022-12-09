В Сосновском районе женщина зарезала бывшего сожителя

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу 40-летней местной жительницы. Ее признали виновной в убийстве.

В суде установлено, что подсудимая выпивала в компании знакомых, среди которых был ее бывший сожитель. Расставшаяся пара поссорилась. Разъяренная женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте.

- Виновной назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Сосновского района.