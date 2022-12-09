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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:44

В лесхозах Тамбовской области заготавливают новогодние елки

В этом году планируют срубить около 3 тысяч деревьев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Лесхозы Тамбовской области активно заготавливают ели и сосны к новогоднему и рождественскому праздникам. Всего в этом году планируется срубить около 3 тысяч «зеленых красавиц». Приобрести новогоднее дерево можно по цене от 150 рублей в лесхозах региона. Многие учреждения предоставляют услуги по упаковке новогоднего дерева в специальную сетку.

По словам специалистов, заготовка сосен и елей не наносит ущерба лесам региона, так как осуществляется при проведении плановых работ.

Вести заготовку новогодних сосен и елей самостоятельно запрещено. За незаконную рубку дерева придется заплатить больше 6,7 тысячи рублей.

- В местах возможных незаконных рубок хвойных насаждений организовано патрулирование лесных участков, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За порядком в лесу следят работники лесного хозяйства вместе с представителями правоохранительных органов. Кроме того, в лесу ведется видеонаблюдение в режиме реального времени.