В лесхозах Тамбовской области заготавливают новогодние елки

Лесхозы Тамбовской области активно заготавливают ели и сосны к новогоднему и рождественскому праздникам. Всего в этом году планируется срубить около 3 тысяч «зеленых красавиц». Приобрести новогоднее дерево можно по цене от 150 рублей в лесхозах региона. Многие учреждения предоставляют услуги по упаковке новогоднего дерева в специальную сетку.

По словам специалистов, заготовка сосен и елей не наносит ущерба лесам региона, так как осуществляется при проведении плановых работ.

Вести заготовку новогодних сосен и елей самостоятельно запрещено. За незаконную рубку дерева придется заплатить больше 6,7 тысячи рублей.

- В местах возможных незаконных рубок хвойных насаждений организовано патрулирование лесных участков, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За порядком в лесу следят работники лесного хозяйства вместе с представителями правоохранительных органов. Кроме того, в лесу ведется видеонаблюдение в режиме реального времени.