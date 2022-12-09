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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:49

В тамбовском селе жители целой улицы сидят без воды из-за неработающей башни

Сооружение не подключили к энергоснабжению
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Бондарского района провела проверку по обращению жителей улицы Выгаловка села Керша, которые пожаловались на отсутствие водоснабжения. Выяснилось, что без воды жители всей улицы сидят из-за того, что водонапорная башня не подключена к линии электропередач. Администрация сельсовета при этом ничего не делала, чтобы исправить ситуацию. Для устранения этого нарушения прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием к администрации сельского поселения организовать водоснабжение.

- Исковые требования признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исполнение решения суда поставлено на контроль.