В Тамбове вынесли приговор таксисту, который расправился с 91-летней пенсионеркой

Пожилая женщина пригласила водителя на чай Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области суд присяжных вынес таксисту, которого расправился с 91-летней пенсионеркой. Мужчину признали виновным в преступлениях по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

В суде установили, что неоднократно судимый 37-летний тамбовчанин, работавший водителем такси, 23 января подвез до дома пожилую женщину, он проводил ее до квартиры и пенсионерка позвала его на чай.

- В ходе общения женщина рассказала, что у нее имеются сбережения, и она часто «выручает» своих знакомых, дает им деньги в долг, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

Улучив момент водитель напал на хозяйку дома, ударил по голове бутылкой и задушил кухонным полотенцем. Затем он обыскал квартиру, обнаружил в шкафу коробку с деньгами и ушел.

- Желая избежать уголовной ответственности за содеянное, мужчина выбрал суд присяжных, которым представил свою версию о полной невиновности в совершении преступлений, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Вместе с тем, государственные обвинители представили неопровержимые доказательства и убедили коллегию присяжных заседателей в виновности фигуранта уголовного дела. Единодушным вердиктом присяжных заседателей он был признан виновным в совершении преступлений и не заслуживающим снисхождения.

С учетом позиции государственных обвинителей суд приговорил виновного к наказанию в виде 26 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.