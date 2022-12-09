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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 9:01

Житель Рассказово подговорил подростка совершить кражу из магазина

Мужчину обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Рассказова поступило сообщение о краже из магазина. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения в магазине и установили, что к краже причастны двое местных подростков.

14-летний юноша рассказал, что совершить кражу его подговорил 27-летний знакомый, за это он обещал поделиться прибылью от продажи украденного.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Виновному может грозить до 5 лет тюрьмы.

- За 10 месяцев текущего года на территории Тамбовской области было зарегистрировано 12 фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.