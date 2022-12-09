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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 7:29

Тамбовчанин хранил дома марихуану

Мужчина сорвал растения в пригороде
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Мичуринской в Тамбове сотрудники наркоконтроля выявили незаконное хранение наркотиков. У 46-летнего мужчины в квартире и на даче обнаружено и изъято более 380 граммов марихуаны. Задержанный рассказал, что нарвал растения в пригороде.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, полицейские изъяли наркотики и направили их на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей или до 3 лет тюрьмы.