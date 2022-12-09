Тамбовчанка не могла оформить инвалидность из-за «пропавшей» в поликлинике медкарты

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился мужчина, который пожаловался бездействие медицинского персонала городской поликлиники №5 города Тамбова. Супруга тамбовчанина никак не могла добиться документов в бюро МСЭ для проведения освидетельствования на установление группы инвалидности. Ситуацию медики объясняли потерей медицинской карты пациентки. Омбудсмен направил в управление здравоохранения области рекомендации и потребовал установить местонахождение медицинской карты женщины и оформить направление в бюро МСЭ для проведения освидетельствования.

Выяснилось, что все это время карточка находилась в регистратуре и никуда не пропадала. После этого врачи, наконец, подготовили нужные документы и направили их в бюро МСЭ.

- По результатам проведенной медико-социальной экспертизы супруге обратившегося установили 2 группа инвалидности и уже назначили полагающуюся пенсию, - сообщают в аппарате уполномоченного.