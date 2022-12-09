Тамбовчанин оплатил 44 штрафа ГИБДД, чтобы вернуть себе машину

Сотрудник отделения судебных приставов по Тамбову и Тамбовскому району регионального УФССП совместно с представителями Госавтоинспекции выявил в поселке Калиничи трех нарушителей правил дорожного движения, которые своевременно не оплатили штрафы ГИБДД.

Один должник оплатил штраф на месте, второй заверил, что погасит задолженность в ближайшее время.

Третий водитель, как оказалось, своевременно не оплатил 44 административных штрафа на сумму 35 тысяч рублей. Судебному приставу пришлось арестовать принадлежащую мужчине иномарку.

- После применения мер принудительного исполнения гражданин незамедлительно отправился в банковскую организацию для оплаты задолженности. Получив от должника документы, подтверждающие факт оплаты, судебный пристав снял арест с автомобиля и движимое имущество вернулось к своему владельцу, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.