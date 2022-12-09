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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:08

В Тамбове включили освещение на участке улицы Магистральной

Фонари загорелись от улицы Бастионной ло железнодорожного переезда
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Вскоре освещение появится и на других участках

Вскоре освещение появится и на других участках

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове включили освещение на новом участке дороги улицы Магистральной - от Бастионной до путепровода через железную дорогу. Остальная часть дороги будет подключена в ближайшее время, сейчас идёт процесс пусконаладки.

Объект - очень важный. По сути, дорога соединяет северную и западную части города. Транспортный поток высокой, при этом освещения здесь никогда не было.

- Дорогу начали строить ещё в 2011 году, в разные периоды работы приостанавливались, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В этом году строительство возобновили, сейчас большая часть запланированных работ завершена, а включённое освещение, безусловно, сделает дорогу безопаснее.