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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:06

Тамбов всю ночь убирали от снега

В работах задействовали 57 единиц техники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Всю ночь на 9 декабря бригады городских служб очищали дороги и тротуары города от снега, который без остановки сыпал с пяти часов вечера и продолжает идти и сейчас.

Уборка ведется сразу несколькими звеньями. Помимо основных магистралей, рабочие расчищают тротуары, остановки, подходы к детским садам, школам и больницам, а также медицинским учреждениям.

- Всего этой ночью на различных дорожных работах было задействовано 57 единиц техники, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Уборка продолжается.