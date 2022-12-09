Тамбов всю ночь убирали от снега

Всю ночь на 9 декабря бригады городских служб очищали дороги и тротуары города от снега, который без остановки сыпал с пяти часов вечера и продолжает идти и сейчас.

Уборка ведется сразу несколькими звеньями. Помимо основных магистралей, рабочие расчищают тротуары, остановки, подходы к детским садам, школам и больницам, а также медицинским учреждениям.

- Всего этой ночью на различных дорожных работах было задействовано 57 единиц техники, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Уборка продолжается.