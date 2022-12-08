В Тамбове объявлен конкурс на лучшую новогоднюю витрину

Тамбовчанам предлагают проявить фантазию

С 15 по 26 декабря в Тамбове пройдет конкурс на лучшую новогоднюю витрину. Поучаствовать в нем могут кафе, магазины, предприятия. Для этого необходимо проявить фантазию и декорировать витрину, фасад или входную группу.

Как рассказали в администрации города Тамбова, представители лучших вариантов празднично оформленных объектов будут награждены в рамках ежегодного конкурса. Для них предусмотрено три номинации: «Новогоднее настроение» - на лучшее декоратвно-художественное оформление фасада, витрины, входной группы, «Новогодняя красавица» - на лучшее оформление елки и «Новогодняя сказка» - на лучшее оформление уличной экспозиции.

Фото администрации города Тамбвоа