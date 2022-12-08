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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:10

В Тамбовском районе открылся краеведческий музей

Работа над экспозициями продолжается
Марина МАКОВЛЕВА
В музее представлены разные исторические эпохи

В музее представлены разные исторические эпохи

В селе Лысые горы Тамбовского района открылся краеведческий музей. Он разместился в здании бывшей земской больницы. Первые посетители смогли увидеть экспозиции, посвященные различным историческим эпохам XVII-XX веков.

Ремонт помещений в музее продолжится

Ремонт помещений в музее продолжится

Как рассказали в администрации Тамбовского района, работы в музее еще не завершены. Работникам предстоит позаботиться о дальнейшем ремонте помещений и заполнении их экспонатами.

Фото администрации Тамбовского района