В Тамбовском районе открылся краеведческий музей

В музее представлены разные исторические эпохи

В селе Лысые горы Тамбовского района открылся краеведческий музей. Он разместился в здании бывшей земской больницы. Первые посетители смогли увидеть экспозиции, посвященные различным историческим эпохам XVII-XX веков.

Ремонт помещений в музее продолжится

Как рассказали в администрации Тамбовского района, работы в музее еще не завершены. Работникам предстоит позаботиться о дальнейшем ремонте помещений и заполнении их экспонатами.

Фото администрации Тамбовского района