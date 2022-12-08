Роспотребнадзор проконсультирует тамбовчан по качеству и безопасности детских товаров

Специалисты тамбовского Центра гигиены и эпидемиологии организовали работу горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

По телефону можно узнать, как подобрать качественную и безопасную детскую одежду и обувь, игрушки, сладости. Специалисты подскажут, какая пиротехника лучше и каких аниматоров не стоит пригашать.

Как рассказали в администрации города Тамбова, получить ответы на вопросы тамбовчане могут по будням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 по телефонам: 8 (4752) 72-03-19, 8 (4752) 71-10-27.