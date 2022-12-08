Тамбовчанина обворовали, пока он мылся в бане

Тамбовчанин, который отправился в баню на улице Кавалерийской, лишился вещей. 43-летний мужчина оставил вещи в раздевалке, там же находились два его сотовых телефона и четыре банковские карты. В период с 22 до 23 часов, когда администратор отлучился, в помещение бани кто-то зашел и, увидев без присмотра вещи, обыскал их и похитил все ценное. Обнаружив пропажу,посетитель бани обратился в полицию. Стражи порядка поговорили с потерпевшим и возможными свидетелями, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. По ней удалось составить описание предполагаемого преступника. По подозрению в совершении кражи задержали 18-летнего парня, который признался в преступлении и вернуд деньги и карты владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.