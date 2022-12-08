Нетрезвый тамбовчанин зарезал собственного сына

Прокуратура Петровского района поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 67-летнего жителя села Петровское. Его подозревают в убийстве.

Подозреваемый находился на террасе дома в Петровском вместе со своим сыном. Мужчины поссорились, и отец схватился за нож. Этим ножом он ударил сына в грудь, отчего тот вскоре умер.

- С учетом позиции прокуратуры района суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в прокуратуре Петровского района.