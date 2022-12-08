В Тамбове задержали закладочника

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбову поступила информация о том, что 31-летний местный житель может быть причастен к распространению наркотиков на территории областного центра. Эта информация подтвердилась и мужчину задержали. К этому моменту тамбовчанин уже успел разместить 2 тайника с запрещёнными веществами, а в ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него еще 2 свертка с веществом неизвестного происхождения, которые, как выяснила экспертиза, оказалось N-метилэфедроном массой 1 грамм.

- Полицейские продолжают работу по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям, а также каналов поставки запрещённых веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.