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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:29

В Мичуринске 13-летняя девочка пострадала на занятиях картингом

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Марина МАКОВЛЕВА
Следствие выясняет, кто понесет ответственность за происшествие

Следствие выясняет, кто понесет ответственность за происшествие

Прокуратура Мичуринска проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим в секции «Картинг-Мотокросс» городского Центра детского творчества.

Часть шарфа 13-летней школьницы попала во вращающийся механизм карта, которым она управляла. Шарф сдавил шею, и девочка потеряла сознание. В областной детской больнице ей диагностировали механическую асфиксию, осложнившуюся острой дыхательной недостаточностью.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области, на карте девочка находилась без защитной экипировки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за безопасность во время занятий.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области