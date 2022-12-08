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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:09

В Рассказове мужчина ударил ножом коллегу, сделавшего ему замечание

29-летний житель Воронежской области пойдет под суд за покушение на убийство
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина дважды ударил напарника в грудь ножом

Мужчина дважды ударил напарника в грудь ножом

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летнего жителя Воронежской области. Его обвиняют в покушении на убийство.

Следствием установлено, что мужчина работал в бригаде по переработке свежих овощей. Напарник сделал ему замечание, это разозлило мужчину, и он дважды ударил коллегу ножом в грудь.

- Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 41-летний потерпевший остался жив, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как пояснили в Рассказовской межрайонной прокуратуре, в настоящее время уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Фото СУ СУ РФ по Тамбовской области