Тамбовчанин украл у студента банковскую карту и расплатился ею за покупки

В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже денег с банковской карты у студента одного из тамбовских вузов. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что молодой человек заходил в гипермаркет за покупками. Камеры наблюдения позволили установить личность подозреваемого.

Карту похитил 23-летний мужчина, позже он расплатился ею за покупки. Злоумышленник дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.